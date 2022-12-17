Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Отмечается, что злоумышленники используют схему с подарочными премиум-подписками. Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил пользователю подарок - подписку на Telegram Premium, после чего пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку. Затем пользователь вводит этот код, и его аккаунт открывается у злоумышленника на компьютере.