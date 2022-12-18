Ученые из США создали живые смарт-часы со слизевиком

Похожее на тамагочи устройство было разработано по задумке учёных Жасмин Лу и Педро Лопеса.

Фото: Чикагский университет Чикагский университет

Слизистая плесень (Physarum polycephalum) или слизевик является электропроводящим одноклеточным организмом.

Учёные создали часы, которые работают только тогда, когда он здоров, требуя от пользователя обеспечения его питанием и ухода.

Организм помещен в корпус часов, а пользователь должен постоянно кормить его смесью воды и овса, чтобы стимулировать его рост.

Когда слизевик достигает другой стороны корпуса, он образует электрическую цепь, которая активирует функцию пульсометра. Организм также может переходить в состояние покоя, когда его не кормят, что позволяет оживать спустя дни, месяцы или даже годы.

Эксперимент с подобными часами был проведён на пяти добровольцах.

Первую неделю они ухаживали за микроорганизмом, а затем прекращали это делать.