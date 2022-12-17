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36 минут назад

Наземную станцию системы ГЛОНАСС разместят в Венесуэле в 2023 году

ТАСС

Строительство и введение в эксплуатацию наземной станции системы ГЛОНАСС в Венесуэле запланировано на 2023 год. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

Наземную станцию системы ГЛОНАСС разместят в Венесуэле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В госкорпорации напомнили, что на 16-м заседании межправительственной российско-венесуэльской комиссии был заключен контракт на ее строительство с Боливарианским агентством по космической деятельности.

"Строительство и введение в эксплуатацию - в течение 2023 года", - говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что станция поможет повысить координатно-временные и точностные характеристики навигационной системы в Западном полушарии и в глобальном масштабе.

"Венесульские потребители получат ГЛОНАСС на безвозмездной и постоянной основе для нужд наземного, морского и воздушного транспорта, точного земледелия, мониторинга состояния индустриальных и инфраструктурных объектов, проведения научных исследований", - добавили там.

15 декабря корреспондент ТАСС сообщил о подписании контракта на строительство станции. Ее возведением займется "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в Роскосмос).

Наука и техника,НПК "Системы прецизионного приборостроения",Роскосмос,
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