Наземную станцию системы ГЛОНАСС разместят в Венесуэле

Строительство и введение в эксплуатацию наземной станции системы ГЛОНАСС в Венесуэле запланировано на 2023 год. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

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В госкорпорации напомнили, что на 16-м заседании межправительственной российско-венесуэльской комиссии был заключен контракт на ее строительство с Боливарианским агентством по космической деятельности.

"Строительство и введение в эксплуатацию - в течение 2023 года", - говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что станция поможет повысить координатно-временные и точностные характеристики навигационной системы в Западном полушарии и в глобальном масштабе.

"Венесульские потребители получат ГЛОНАСС на безвозмездной и постоянной основе для нужд наземного, морского и воздушного транспорта, точного земледелия, мониторинга состояния индустриальных и инфраструктурных объектов, проведения научных исследований", - добавили там.