«Роскосмос» высказался об уровне температуры на «Союз МС-22»

Температура на борту пристыкованного к МКС российского корабля Союз МС-22» находится в пределах нормы. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

«Полет российского сегмента МКС продолжается штатно, космонавты работают по графику, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - пояснили в ведомстве.

В госкорпорации уточнили, что специалисты ЦУП контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента и корабля «Союз МС-22» после произошедшей 15 декабря разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля.

По оценке «Роскосмоса», температура в спускаемом аппарате, бытовом и приборно-агрегатных отсеках корабля находится в заданных пределах. Она составляет порядка 30 градусов Цельсия.

В ведомстве уточнили, что «проведенные тесты систем корабля показывают, что других неисправностей в нем нет».