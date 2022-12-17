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52 минуты назад

«Роскосмос» высказался об уровне температуры на «Союз МС-22»

Илья Родин

Температура на борту пристыкованного к МКС российского корабля Союз МС-22» находится в пределах нормы. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Роскосмос» высказался об уровне температуры на «Союз МС-22»
Фото: NASA / RoscosmosNASA / Roscosmos

«Полет российского сегмента МКС продолжается штатно, космонавты работают по графику, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - пояснили в ведомстве.

В госкорпорации уточнили, что специалисты ЦУП контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента и корабля «Союз МС-22» после произошедшей 15 декабря разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля.

По оценке «Роскосмоса», температура в спускаемом аппарате, бытовом и приборно-агрегатных отсеках корабля находится в заданных пределах. Она составляет порядка 30 градусов Цельсия.

Корабль «Союз МС-22» нагрелся до 50°C после ЧП

В ведомстве уточнили, что «проведенные тесты систем корабля показывают, что других неисправностей в нем нет».

Ранее пресс-служба госкорпорации заявила, что распространенная рядом СМИ информация о повышении температуры в «Союзе МС-22» до +50 градусов Цельсия не соответствует действительности.

Наука и техника,ЦУП,Роскосмос,
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