Назван срок полета к МКС запасного корабля

«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до 1 месяца», – цитирует РИА Новости свой источник.