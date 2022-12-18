Назван срок полета к МКС запасного корабля

Потребуется месяц, чтобы подготовить к полету другой корабль «Союз». «Союз МС-22», пристыкованный сейчас к МКС, дал течь в системе охлаждения.
«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до 1 месяца», – цитирует РИА Новости свой источник.
Из-за серьезной утечки температуре в пристыкованном «Союзе» начала подниматься. Ликвидировать утечку с борта станции космонавты пока не могут.
Ранее «СП» писала о том, что обшивка космического корабля «Союз МС-22» могла быть повреждена микрометеоритом.