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58 минут назад

Назван срок полета к МКС запасного корабля

Свободная прессаиещё 8

Потребуется месяц, чтобы подготовить к полету другой корабль «Союз». «Союз МС-22», пристыкованный сейчас к МКС, дал течь в системе охлаждения.

Назван срок полета к МКС запасного корабля
Фото: NASA / RoscosmosNASA / Roscosmos

«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до 1 месяца», – цитирует РИА Новости свой источник.

Из-за серьезной утечки температуре в пристыкованном «Союзе» начала подниматься. Ликвидировать утечку с борта станции космонавты пока не могут.

Ранее «СП» писала о том, что обшивка космического корабля «Союз МС-22» могла быть повреждена микрометеоритом.

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