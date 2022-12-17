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24 минуты назад

Температура в корабле "Союз МС-22" остается в пределах нормы

ТАССиещё 7

Температурный режим в пилотируемом корабле "Союз МС-22" после разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля остается в пределах нормы. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Роскосмоса.

«Роскосмос» рассказал о температуре на «Союзе МС-22»
Фото: NASANASA

"Температура в корабле остается в пределах нормы - от 28 до 30 градусов, специалисты в Центре управления полетами продолжают контролировать обстановку на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" и российском сегменте МКС", - заявили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас российский экипаж отдыхает.

Ранее космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, сообщил, что экипаж смотрит матч за третье место чемпионата мира по футболу.

«Роскосмос» допустил досрочный запуск нового «Союза» из-за утечки на МКС

В четверг произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22". Из-за этого был отменен выход космонавтов в открытый космос. В субботу в Роскосмосе уточнили, что у корабля произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования корабля. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев пояснил, что внешняя обшивка могла быть повреждена в результате попадания микрометеорита в радиатор.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Крикалев,ЦУП,Роскосмос,
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