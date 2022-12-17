«Роскосмос» рассказал о температуре на «Союзе МС-22»

Температурный режим в пилотируемом корабле "Союз МС-22" после разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля остается в пределах нормы. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Роскосмоса.
"Температура в корабле остается в пределах нормы - от 28 до 30 градусов, специалисты в Центре управления полетами продолжают контролировать обстановку на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" и российском сегменте МКС", - заявили в Роскосмосе.
Как уточнили в госкорпорации, сейчас российский экипаж отдыхает.
Ранее космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, сообщил, что экипаж смотрит матч за третье место чемпионата мира по футболу.
В четверг произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22". Из-за этого был отменен выход космонавтов в открытый космос. В субботу в Роскосмосе уточнили, что у корабля произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования корабля. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев пояснил, что внешняя обшивка могла быть повреждена в результате попадания микрометеорита в радиатор.