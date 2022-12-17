В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
53 минуты назад

NASA: «Роскосмос» успешно испытал двигатели корабля «Союз» на МКС

ТК «Звезда»

Двигатели космического корабля «Союз МС-22», в котором ранее была зафиксирована утечка из внешнего контура охлаждения, успешно испытаны на околоземной орбите. Об этом сообщили в NASA.

NASA: «Роскосмос» успешно испытал двигатели корабля «Союз» на МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

«В рамках текущей оценки и расследования авиадиспетчеры "Роскосмоса" провели успешные испытания двигателей корабля "Союз МС-22" в 03:08 (11:08 мск). Системы, которые были протестированы, работали в штатном режиме. "Роскосмос" продолжает оценку дополнительных систем корабля», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Влажность и температура внутри корабля остаются в пределах нормы, добавили в агентстве. В воскресенье космический корабль обследуют с помощью руки-манипулятора Canadarm2.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что причиной утечки в «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита в радиатор. С ним согласен ведущий инженер Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН Виктор Воропаев, который полагает, что главный «подозреваемый» в пробое - микрометеорит из потока Геминиды.

В минувший четверг стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошло повреждение внешней обшивки. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из-за этого прекратили плановые работы по внекорабельной деятельности.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Крикалев,Сергей Прокопьев,Виктор Воропаев,Роскосмос,NASA,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители