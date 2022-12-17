Экипаж МКС поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН

Российский экипаж Международной космической станции поздравил воинов-ракетчиков, ученых и конструкторов, а также специалистов ОПК и ветеранов РВСН с Днем Ракетных войск стратегического назначения. Находясь на околоземной орбите, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина передали ракетчикам слова благодарности за их службу.

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«Можно с гордостью и уверенностью заявить, что РВСН всегда находятся на страже мира и покоя наших граждан», - сказал Сергей Прокопьев.

Космонавты поблагодарили ученых и коллективы оборонно-промышленного комплекса за профессиональное мастерство и трудолюбие в деле испытания новых, в том числе гиперзвуковых, видов вооружения.

«Вы выполняете задачи государственной важности и сохраняете мир на нашей планете. Всем, кто несет службу в Ракетных войсках, мы шлем добрые пожелания и праздничные поздравления», - добавил Дмитрий Петелин.

Обращаясь к стратегическим ракетчикам, Анна Кикина отметила, что их труд и служба, как никогда важны в это непростое для России время.

«Мы уверены, что в столь ответственный период для нашей страны и ее Вооруженных Сил вы сделаете все возможное для обеспечения стратегической безопасности Отечества», - отметила Анна Кикина.