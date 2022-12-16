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40 минут назад

Илон Маск пообещал совершить «контрольный выстрел»

Елена Прошина

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал совершить «контрольный выстрел», имея в виду произошедшую блокировку ряда журналистов в принадлежащей ему соцсети Twitter.

Илон Маск пообещал совершить «контрольный выстрел»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«И вскоре, дамы и господа, будет произведен контрольный выстрел», – сообщил Илон Маск.

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16 декабря в социальной сети Twitter без объяснения причин были заблокированы аккаунты ряда известных американских журналистов. Перманентный бан получили репортеры из The Washington Post, New York Times, CNN, Voice of America (признано СМИ-иноагентом в России) и других изданий. По имеющимся данным, все заблокированные журналисты так или иначе освещали историю о 20-летнем студенте Джеке Суини, который публиковал в социальных сетях данные о перемещениях самолёта Илона Маска.

Наука и техника,Илон Маск,
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