Илон Маск пообещал совершить «контрольный выстрел»

16 декабря в социальной сети Twitter без объяснения причин были заблокированы аккаунты ряда известных американских журналистов. Перманентный бан получили репортеры из The Washington Post, New York Times, CNN, Voice of America (признано СМИ-иноагентом в России) и других изданий. По имеющимся данным, все заблокированные журналисты так или иначе освещали историю о 20-летнем студенте Джеке Суини, который публиковал в социальных сетях данные о перемещениях самолёта Илона Маска.