Астероид Рюгу оказался похож на комету

«Проведенные нами замеры показали, что доля атомов кислорода-16 в породах Рюгу и похожих на него метеоритов были заметно выше, чем в материи других астероидов из числа углистых хондритов. В этом отношении Рюгу оказался очень близок к комете 81P/Wild2, что говорит о том, что данный объект сформировался в тех же регионах на периферии Солнечной системы, где возникли кометы», – считают исследователи.

Первые подобные пробы грунта с Рюгу были доставлены японским зондом «Хаябуса-2» в 2020 году. Как считают организаторы миссии, изучение пород Рюгу поможет понять, как сформировалась Солнечная система. Данные, которые уже были получены, как считают учёные, уже говорят в пользу того, что Рюгу и 81P/Wild2 сформировались в одном регионе на окраинах Солнечной системы. В самые первые мгновения её существования туда были выброшены частицы оливина и других горных пород. Учёные считают, что это объясняет указывает на сложную историю их формирования.