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59 минут назад

Российские озера в Арктике очистят с помощью птичьего помета

Lenta.ru

Российские ученые подтвердили перспективность использования гуанотрофикации — очищения экосистемы с помощью помета — для восстановления арктических озер. Об этом пишет портал Go Arctic.

Российские озера в Арктике очистят с помощью птичьего помета
Фото: Экспертный центр «ПОРА»Экспертный центр «ПОРА»

Идея использовать разложившийся птичий помет для восстановления подвергшихся промышленному загрязнению арктических озер была предложена в 2021 году на заседании Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики. Чтобы подтвердить эту теорию, летом 2022 года специалисты отправились в экспедицию на Таймыр.

В исследовательскую группу вошли эксперты из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Сибирского федерального университета и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. Специалисты изучили 13 озер, на которых обитают гуси, казарки и лебеди, и восемь — без птиц. Оказалось, что в органическом веществе водоемов, населенных птицами, содержалось больше фосфора, являющегося питательным веществом для водорослей. Кроме того в планктоне этих озер преобладали полезные микроводоросли — диатомеи.

Как сообщил руководитель экспедиции член-корреспондент РАН Михаил Гладышев, гипотеза о том, что птичий помет способствует увеличению продуктивности водной экосистемы арктических озер, полностью подтвердилась. Он также подчеркнул, что этот метод является экологически приемлемым.

Ранее ученые обнаружили на улице города Апатиты особенный штамм цианобактерий, способных выживать в экстремальных условиях. С их помощью можно будет восстановить техногенные пустоши Арктики.

Наука и техника,Михаил Гладышев,РАН,
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