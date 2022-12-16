Российские озера в Арктике очистят с помощью птичьего помета

Российские ученые подтвердили перспективность использования гуанотрофикации — очищения экосистемы с помощью помета — для восстановления арктических озер. Об этом пишет портал Go Arctic.

Фото: Экспертный центр «ПОРА» Экспертный центр «ПОРА»

Идея использовать разложившийся птичий помет для восстановления подвергшихся промышленному загрязнению арктических озер была предложена в 2021 году на заседании Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики. Чтобы подтвердить эту теорию, летом 2022 года специалисты отправились в экспедицию на Таймыр.

В исследовательскую группу вошли эксперты из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Сибирского федерального университета и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. Специалисты изучили 13 озер, на которых обитают гуси, казарки и лебеди, и восемь — без птиц. Оказалось, что в органическом веществе водоемов, населенных птицами, содержалось больше фосфора, являющегося питательным веществом для водорослей. Кроме того в планктоне этих озер преобладали полезные микроводоросли — диатомеи.

Как сообщил руководитель экспедиции член-корреспондент РАН Михаил Гладышев, гипотеза о том, что птичий помет способствует увеличению продуктивности водной экосистемы арктических озер, полностью подтвердилась. Он также подчеркнул, что этот метод является экологически приемлемым.