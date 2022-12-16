Роскосмос прокомментировал повышение температуры на «Союзе МС-22»

Информация о повышении температуры до 50°C на корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Фото: NASA NASA

Там отметили, что в пятницу, 16 декабря, специалистами подмосковного Центра управления полетами вместе с российскими космонавтами на станции был проведен ряд тестов систем корабля, который включал в себя измерение температуры, составившей около 30°C.

«Это незначительное изменение температурного режима. Она не критична для работы техники и комфорта экипажа МКС, в том числе по докладам самих космонавтов, и не представляет угрозы для их жизни и здоровья, оставаясь в пределах допустимых значений», — говорится в сообщении.

Температура на «Союзе МС-22» поддерживается средствами российского сегмента станции. В настоящее время специалисты вместе с экипажем МКС разрабатывают различные варианты парирования возникшей ситуации, заключили в пресс-службе Роскосмоса.

Также ситуацию прокомментировал один из космонавтов корпорации РФ Дмитрий Петелин. Он заявил, что обстановка на борту МКС «остается спокойной и рабочей», члены экипажа продолжают выполнять поставленные задачи, передает его слова ТАСС.