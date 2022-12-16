Китайский флагман оказался самым мощным Android-смартфоном на сегодняшний день

В начале декабря компания iQOO анонсировала свою флагманскую линейку iQOO 11. В неё вошли базовая и Pro-версии смартфона.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

И вот, наконец-то, в Сети появились независимые результаты тестирования iQOO 11 в бенчмарке AnTuTu. 5G-версия устройства смогла набрать в нём 1 323 820 баллов. Это сделало новинку самым мощным Android-смартфонов современности.

Для сравнения, прошлый лидер рейтинга, Asus ROG Phone 6, мог похвастаться результатом около 1 100 000 баллов.

Специалисты отметили, что основной разрыв происходит в производительности GPU. Так, где iQOO 11 выдаёт 607 822 балла, ROG Phone 6 демонстрирует лишь 474 844 балла.