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52 минуты назад

Новый флагман Vivo iQOO оказался самым мощным Android-смартфоном на сегодняшний день

Ferra.ru

В начале декабря компания iQOO анонсировала свою флагманскую линейку iQOO 11. В неё вошли базовая и Pro-версии смартфона.

Китайский флагман оказался самым мощным Android-смартфоном на сегодняшний день
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, наконец-то, в Сети появились независимые результаты тестирования iQOO 11 в бенчмарке AnTuTu. 5G-версия устройства смогла набрать в нём 1 323 820 баллов. Это сделало новинку самым мощным Android-смартфонов современности.

Для сравнения, прошлый лидер рейтинга, Asus ROG Phone 6, мог похвастаться результатом около 1 100 000 баллов.

Специалисты отметили, что основной разрыв происходит в производительности GPU. Так, где iQOO 11 выдаёт 607 822 балла, ROG Phone 6 демонстрирует лишь 474 844 балла.

Напомним, что в основу iQOO 11 лёг топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2.

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