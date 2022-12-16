Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в Twitter

"Дамы и господа, в скором времени будет произведен контрольный выстрел", - написал Маск он в своем аккаунте.

Ранее СМИ писали, что Twitter начал заблокировать аккаунты журналистов, которые писали Маска, его семью и новую политику компании. Под удар попали аккаунты журналистов изданий The New York Times и The Washington Post, а также телеканала CNN.

Позже бизнесмен провел опрос среди своих подписчиков по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за разблокирование аккаунтов, но уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты и пообещал провести опрос заново. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова написала, что Евросоюз может вскоре ввести санкции в связи с блокировкой американских журналистов в Twitter, так как это является нарушением "фундаментальных прав".