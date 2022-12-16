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1 час назад

Маск анонсировал "контрольный выстрел" после блокировки аккаунтов журналистов в Twitter

Газета.Ruиещё 5

Американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск пообещал в скором времени совершить "контрольный выстрел".

Маск пообещал совершить "контрольный выстрел" в Twitter
Фото: Газета.руГазета.ру

"Дамы и господа, в скором времени будет произведен контрольный выстрел", - написал Маск он в своем аккаунте.

Ранее СМИ писали, что Twitter начал заблокировать аккаунты журналистов, которые писали Маска, его семью и новую политику компании. Под удар попали аккаунты журналистов изданий The New York Times и The Washington Post, а также телеканала CNN.

Позже бизнесмен провел опрос среди своих подписчиков по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за разблокирование аккаунтов, но уже после публикации данных опроса Маск дезавуировал его результаты и пообещал провести опрос заново. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова написала, что Евросоюз может вскоре ввести санкции в связи с блокировкой американских журналистов в Twitter, так как это является нарушением "фундаментальных прав".

Наука и техника,Илон Маск,Еврокомиссия,ЕС,
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