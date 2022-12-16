В 2022 году у четверти россиян увеличилось количество подписок на различные сервисы

Большинство (42%) в первую очередь подписались на онлайн-кинотеатры

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2022 год стал новым этапом в развитии российских видео- и аудиостримингов. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у более чем полумиллиона интернет-пользователей, как изменился набор их подписок и сколько они стали тратить на эти услуги.

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Более двух третей (69%) опрошенных россиян имеют регулярные подписки на различные сервисы, 31% обходятся без них. В сравнении с аналогичным исследованием прошлого года, лояльность россиян к такой форме получения услуг увеличилось. Так, в 2021 всего 23% респондента отвечали, что имеют регулярные подписки.

Для 38% интернет-пользователей 2022 год прошёл без изменений в плане количества подписок и используемых сервисов. Почти у четверти (24%) их стало больше, 22% сменили сервисы, но число подписок осталось тем же, у 16% оно уменьшилось.

Самый частый средний чек в месяц у постоянных пользователей (27%) – от 200 до 400 рублей в месяц. 23% тратят на подписки более 600 рублей, 21% – до 100 рублей, 15% – от 100 до 200 рублей, 14% – от 400 до 600 рублей. При этом большинство (45%) постоянно оплачивают одну подписку (включая мультисервисные), 26% – две, 16% – три, у 13% их 4 и более. Если сравнивать с исследованием прошлого года, затраты на подписки выросли. Так, более 600 рублей в 2021 тратили 21% (сейчас 23%), от 400 до 600 рублей – 12% (сейчас 14%), а от 200 до 400 рублей – 28% (сейчас 27%), до 200 рублей – 39% (сейчас 36%).

Наиболее востребованный сервис у россиян в этом году – видеоплатформы (42%), почти треть (30%) не смогли обойтись без аудиостримингов, 28% впервые подписались на различные сервисные услуги, включая электронные книги.

У 41% пользователей видеоплатформ, которые имели в том числе подписку на зарубежные сервисы, ничего не изменилось после ухода иностранных стриминговых компаний в 2022. Почти треть (28%) всегда платили только за российские онлайн-кинотеатры, а 15% завели платный аккаунт на них в этом году. 10% продолжают пользоваться только зарубежными стримингами, 6% временно отменили все свои подписки. Самые любимые жанры киноманов в уходящем году: комедия (14%), детектив (13%), фантастика (12%), приключения (11%), фэнтези (10%). Остальные жанры (боевик, драма, мелодрама, ужасы и триллеры) набрали 10% и менее. В прошлом году на первом месте по популярности у пользователей были драмы.

У любителей музыки и подкастов ситуация похожая – более трети (35%) не ощутили на себе эффекта от ухода иностранных сервисов в 2022. 34% всегда были подписаны только на российские стриминги, 14% перенесли на них свои плейлисты в этом году. 12% продолжают платить только за зарубежные подписки на музыку и всего 5% вообще перестали пользоваться аудиосервисами. Согласно ответам российских меломанов, наибольшей популярностью у них пользуются: рок (19%), поп-музыка (18%), электронные и танцевальные треки 17%), рэп и хип-хоп (9%), джаз и блюз (8%), метал (7%). Остальные жанры (R&B и фанк, альтернатива, шансон, классика) набрали каждый 6% и менее. В прошлом году поп-музыка и рок набрали одинаковые 17%, а рэп и хип-хоп были популярнее (14% вместо 9% в 2022). Вместо джаза и блюза в топ-5 в 2021 был R&B и фанк.