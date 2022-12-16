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52 минуты назад

iPhone 12 mini подешевел в России на треть

Lenta.ru

Выпущенный в 2020 году смартфон Apple подешевел на треть на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

iPhone 12 mini подешевел в России на треть
Фото: ТАССТАСС

Согласно каталогу медиа, компактный iPhone 12 mini оказался доступен менее чем за 45 тысяч рублей. На старте продаж телефон с минимальным накопителем 64 гигабайта продавали за 70 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело примерно на 35 процентов.

«iPhone 12 mini относится к гаджетам "вымирающего" вида — ApplApple отказалась от выпуска подобных моделей. По крайней мере в линейке iPhone 14 "малыша" не было», — отметили журналисты.

Авторы подчеркнули, что скидки на модель связаны с тем, что ретейлеры начали распродавать остатки товара.

Миниатюрный iPhone 12 mini получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, пятинанометровый чип Apple A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти. На задней стороне устройства находится двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 2227 миллиампер-часов.

Ранее журналисты Hi-Tech Mail.ru рассказали, что популярный смартфон Apple 2019 года выпуска подешевел на 40 процентов на российском рынке. Если на старте продаже iPhone 11 Pro был оценен в 90 тысяч рублей, то к концу года он подешевел до 50 тысяч рублей.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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