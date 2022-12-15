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15 минут назад

YouTube начнет блокировать пользователей за оскорбительные комментарии

Елена Прошина

Видеохостинг YouTube начнет блокировать пользователей за оскорбительные комментарии под видео. Соответствующий пункт уже появился в правилах модерации. Об этом сообщает Gizmodo.

YouTube начнет блокировать пользователей за оскорбительные комментарии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С целью реализации меры компания Google представила новую систему отслеживания комментариев. При обнаружении оскорбительного сообщения, она будет предупреждать его автора о нарушении принципа сообщества портала. Если пользователь не прислушается к нему, то YouTube заблокирует его на 24 часа.

«Наша цель — защитить авторов контента от пользователей, пытающихся негативно повлиять на сообщество с помощью комментариев, а также обеспечить большую прозрачность», — говорится в заявлении видеохостинга.

При этом YouTube предоставит пользователям возможность обжалования решения сайта.

На данный момент новая система работает только в комментариях на английском языке. В дальнейшем ее планируют распространить и на другие языки.

Наука и техника,Google,
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