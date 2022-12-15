Представлен самый ремонтопригодный ноутбук

Компания Dell представила модульный ноутбук Concept Luna, который можно разобрать менее чем за минуту. Об этом сообщает портал Engadget.

Фото: газета.ру газета.ру

В 2021 году Dell уже показывала первые наработки в создании модульного ноутбука, однако в прошлой итерации Concept Luna для крепления некоторых компонентов использовались клей и винты. Заявлено, что для полной разборки ноутбука Concept Luna 2022 года потребуется около 30 секунд, так как он уже лишен кабелей и винтов.

Для разборки ноутбука достаточно зажать специальное отверстие в его корпусе с помощью булавки, снять вставку над клавиатурой, после чего достать необходимую деталь — например, динамики, аккумулятор, вентилятор, материнскую плату или дисплей.

Данная концепция нацелена на создание более ремонтопригодных и экологичных гаджетов. Так, в случае поломки какого-либо элемента, владелец ноутбука сможет самостоятельно провести замену детали на новую и сдать вышедшую из строя в переработку.

О сроках коммерческой реализации концепта не сообщается.