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37 минут назад

Microsoft выпустила глобальное обновление для Skype

Газета.Ruиещё 2

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление клиента Skype с полностью переработанным дизайном и новыми функциями. Об этом сообщает портал Neowin.

Microsoft выпустила глобальное обновление для Skype
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь мобильная версия приложения имеет совершенно новый интерфейс с новыми смайликами и улучшенной производительностью. Также в приложение были добавлены улучшенные красочные темы, которые доступны в светлом и темном режимах.

Также Skype для Android и iOS получил обновленный интерфейс вызовов. По заявлениям Microsoft, приложение стало стабильнее, благодаря чему видеозвонки стали качественнее вне зависимости от количества участников.

Еще одним нововведением стала функция перевода говорящего — Skype научился переводить устную речь и текст в чате и уже в ближайшем будущем получит функцию аудиоперевода прямо во время звонка.

Вместе с тем, обновление также приносит в Skype вкладку «Сегодня» с персонализированными статьями и новостями из «надежных источников по всему миру».

Развертывание обновление происходит поэтапно, и станет доступно для всех пользователей в ближайшее время.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что функция «картинка в картинке» станет доступна в WhatsApp на iOS в начале 2023 года.

Наука и техника,Microsoft,
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