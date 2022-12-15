XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» прошел в Санкт-Петербурге 8-9 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В ходе деловой программы Форума состоялась сессия «Открытый диалог: международное научное сотрудничество в интересах развития Арктики».

Фото: пресс-служба АСПОЛ пресс-служба АСПОЛ

На сессии спикеры, в числе которых были и зарубежные участники, обсудили приоритетные направления международной научно-исследовательской деятельности в макрорегионе, текущее состояние и тренды взаимодействия исследователей из разных стран в Арктическом регионе, возможности для консолидации ресурсов исследовательских сообществ арктических стран, а также роль научных организаций в развитии продуктивного международного диалога.

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«Как и другие области, международное сотрудничество серьезно пострадало от изменений международного политического климата, которое резко произошло в этом году. Без России арктическая наука ущербна, и международное научное сотрудничество без России ущербно», - начал свое выступление модератор сессии Антон Васильев, вице-президент МОО «Ассоциации полярников», председатель комиссии МОО «Ассоциации полярников» по международному сотрудничеству.

«Самой негативной тенденцией является, на мой взгляд, политизация сферы научных связей. Это ведет к фрагментации сотрудничества и нарастанию рисков», - прокомментировал Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

Как отметили спикеры, коррекция работы России по международному арктическому сотрудничеству возможна при соблюдении следующих направлений: продолжение сотрудничества на уровне народной дипломатии; географический «разворот» - активизация научных связей с неарктическими государствами; углубление межрегионального внутреннего сотрудничества и поддержка глобальных идей.

Развитие Арктической зоны является стратегическим приоритетом России. В новых геополитических и экономических международных условиях первостепенное значение для решения поставленных задач приобретает синхронизация усилий и укрепление диалога участников арктической деятельности.