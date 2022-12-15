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1 час назад

В «Роскосмосе» назвали возможную причину утечки на корабле «Союз МС-22»

Илья Родин

Причиной утечки технической жидкости на корабле «Союз МС-22», пристыкованном к МКС, может быть может быть попадание микрометеорита, рассказал в четверг, 15 декабря, исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Об этом пишет РИА «Новости».

В «Роскосмосе» назвали возможную причину утечки на корабле «Союз МС-22»
Фото: Jeff Williams/NASAJeff Williams/NASA

«Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор», - пояснил Крикалев.

Чиновник подчеркнул, что из-за происшествия может измениться тепловой режим приборно-агрегатного отсека корабля «Союз».

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Напомним, что в ночь на 15 декабря произошла разгерметизация контура наружного радиатора пристыкованного к МКС российского корабля. Из-за инцидента пришлось отменить часть запланированных мероприятий.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Роскосмос,
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