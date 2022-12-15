В «Роскосмосе» назвали возможную причину утечки на корабле «Союз МС-22»

Причиной утечки технической жидкости на корабле «Союз МС-22», пристыкованном к МКС, может быть может быть попадание микрометеорита, рассказал в четверг, 15 декабря, исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Об этом пишет РИА «Новости».