Роскосмос назвал причину повреждения обшивки "Союза МС-22"

"Никаких других изменений телеметрических параметров ни корабля "Союз", ни [Международной космической] станции, ни российского, ни американского сегментов не обнаружено, космонавтам ничего не угрожает, работа продолжается и продолжается анализ состояния корабля", - добавил он.