Роскосмос назвал причину повреждения обшивки "Союза МС-22"

Внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22" могла быть повреждена в результате внешнего воздействия. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в четверг.
"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия - изменения температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", - сообщил Крикалев.
По словам исполнительного директора Роскосмоса, сейчас специалисты проводят анализ влияния утечки на приборно-агрегатный отсек, на корабль и смотрят на тепловой баланс.
"Никаких других изменений телеметрических параметров ни корабля "Союз", ни [Международной космической] станции, ни российского, ни американского сегментов не обнаружено, космонавтам ничего не угрожает, работа продолжается и продолжается анализ состояния корабля", - добавил он.