В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
30 минут назад

Роскосмос назвал причину повреждения обшивки "Союза МС-22"

ТАССиещё 6

Внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22" могла быть повреждена в результате внешнего воздействия. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в четверг.

Роскосмос назвал причину повреждения обшивки "Союза МС-22"
Фото: NASANASA

"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия - изменения температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", - сообщил Крикалев.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, сейчас специалисты проводят анализ влияния утечки на приборно-агрегатный отсек, на корабль и смотрят на тепловой баланс.

"Никаких других изменений телеметрических параметров ни корабля "Союз", ни [Международной космической] станции, ни российского, ни американского сегментов не обнаружено, космонавтам ничего не угрожает, работа продолжается и продолжается анализ состояния корабля", - добавил он.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители