ЧП на МКС: что случилось и как повлияло на работу космонавтов?

Сегодня на Международной космической станции (МКС) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22», из-за чего был отложен выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Что именно произошло и чем это может грозить экипажу станции, разбирался «Рамблер».

Фото: Роскосмос Роскосмос

Что произошло?

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По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, произошла разгерметизация системы теплового обеспечения корабля «Союз». Об этом сообщили в ходе прямой трансляции на сайте NASA, пишет ТАСС.

На кадрах, которые появились в сети, видно как рядом с кораблем веером разлетаются мелкие капли.

В Роскосмосе уточнили, что выполнение выхода в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина было прервано по техническим причинам.

«До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения», - пояснили в ведомстве.

Космонавты переслали на Землю фотографии внешней поверхности корабля и специалисты уже приступили к изучению изображений.

«Для анализа причин произошедшего работает комиссия», - заявили в Роскосмосе.

Чем грозит разгерметизация?

Космический инженер Илья Овчинников, ведущий Telegram-канал «Добрый Овчинников» напомнил, что на корабле «Союз» есть два контура охлаждения - жилых отсеков и навесного радиатора, который отвечает за перенос тепла с теплоносителем на змеевики.

По его мнению, был поврежден второй контур.

«Чтобы было легче понять – это, как если бы у вас дома прорвало батарею или в трубе, в которой имеется теплоноситель (вода или что-то другое) появилась трещина, и оттуда он очень интенсивно вытекает. Только в космосе из-за разницы давления это происходит ОЧЕНЬ интенсивно, плюс есть еще давление в самом контуре», - пояснил он.

В свою очередь осведомленный источник РИА Новости отметил, что разгерметизация системы терморегулирования «Союза» может привести к выводу из строя некоторых приборов, так как корабль будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли.

Из-за этого старт следующего пилотируемого корабля «Союз МС-23», запланированный на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок, считает он.

Есть ли угроза экипажу?

В Роскосмосе заверили, что, несмотря на внештатную ситуацию, экипажу Международной космической станции ничего не угрожает.