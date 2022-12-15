Сколько электричества потребляет компьютер в режиме сна

Блогер Алексей Надёжин провёл эксперимент и измерил, сколько электроэнергии потребляет его компьютер в выключенном состоянии по сравнению с режимом сна. Намного ли больше электричества в итоге требуется?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Домашнему настольному компьютеру автора статьи уже восемь лет. Однако работает он исправно и со стандартными задачами (интернет-сёрфинг, фото, видео, офисные программы) справляется хорошо.

Конфигурация ПК:

Intel Pentium G3258 @3.2GHz/8GB/SSD240/SSD120/HDD1500.

Измерялось количество энергии, которое потребляет компьютер, при помощи Robiton PM-2. Причём замеры делались в разных режимах.

Так, в режиме покоя (когда на экране просто рабочий стол и Windows загрузилась) без мониторов системный блок потребляет 30-37 Вт.

В выключенном состоянии потребление составляет 0,75-0,81 Вт.

В быстром режиме сна (при котором оперативная память работает) компьютеру требуется 1,20-1,26 Вт электричества. Кроме того, у автора статьи спящий режим настроен таким образом, что при переходе в этот режим также продолжают работать порты USB, мышь, клавиатура.