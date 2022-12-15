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1 час назад

Спутниковый оператор "Сфера" планирует выходить на мировой рынок

ТАСС

Компания "Сфера", которая будет оператором спутниковой группировки одноименной программы, планирует в будущем выйти на мировой рынок. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (контролирует компанию-оператора "Сфера", входит в Роскосмос) Павел Черенков.

Российский аналог Starlink планирует выходить на мировой рынок
Фото: РоскосмосРоскосмос

"Да, конечно. Было бы нелогично создавать глобальные спутниковые группировки в интересах одного государства, тогда как они могут использоваться по всему миру. В этом случае очевидная эффективность в разы снижается", - сказал Черенков в ответ на вопрос, будет ли "Сфера" выходить за рубеж.

Гендиректор компании напомнил, что многие страны, в числе которых и Россия, устанавливают правила и ограничения на предоставление услуг связи. Так, намеренный работать в РФ оператор должен зарегистрировать в стране юридическое лицо, иметь инфраструктуру и выполнять определенные требования по подключению к сетям общего пользования и доведению трафика до конечных потребителей.

"Для спутниковых операторов открытие своих представительств в разных странах мира - давно установившаяся практика. Поэтому, я думаю что наша стратегия международного развития будет основана на формировании новых партнерств в других странах, что поможет обеспечить глобализацию операторской деятельности", - пояснил Черенков.

В апреле в РФ путем реорганизации была создана компания - оператора спутниковой программы "Сфера". Предполагается, что работа нового оператора будет строиться в партнерстве с существующими операторами - ФГУП "Космическая связь" и "Газпром космические системы".

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