Российский аналог Starlink планирует выходить на мировой рынок

"Да, конечно. Было бы нелогично создавать глобальные спутниковые группировки в интересах одного государства, тогда как они могут использоваться по всему миру. В этом случае очевидная эффективность в разы снижается", - сказал Черенков в ответ на вопрос, будет ли "Сфера" выходить за рубеж.