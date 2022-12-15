В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
33 минуты назад

Xiaomi попросила не чинить смартфоны зубной пастой

Lenta.ru

Компания Xiaomi попросила пользователей смартфонов бренда не использовать зубную пасту для восстановления разбитых экранов. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале корпорации.

Xiaomi обратилась к пользователям
Фото: ТАССТАСС

Специалисты компании развеяли миф о пользе зубной пасты для смартфонов. По словам авторов видео, многие владельцы телефонов ошибочно используют пасту для того, чтобы замаскировать царапины и сколы на экране своего устройства. Однако, по словам представителей Xiaomi, средство гигиены способно лишь ухудшить ситуацию.

В ролике авторы заметили, что существует убеждение, согласно которому нанесенная на поврежденный экран зубная паста может заполнить микротрещины и таким образом скрыть царапины. Специалисты нанесли пасту на экран разбитого телефона и заметили, что средство не принесло никакой пользы.

В материалах Xiaomi также говорится, что присутствующие в зубной пасте микрочастицы не могут эффективно восстановить трещины на экране. Также паста является щелочным веществом, то есть может разрушить кислотостойкость олеофобного покрытия — в этом случае к экрану будут приставать грязь и отпечатки пальцев. В заключении специалисты рекомендовали владельцам смартфонов с разбитым экраном обращаться в сервисные центры за ремонтом.

В середине декабря Xiaomi представила новые флагманские смартфоны. Аппараты Xiaomi 13 и 13 Pro вышли с топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и получили OLED-дисплей.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители