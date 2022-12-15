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1 час назад

Apple расширит функцию спутниковой связи

Lenta.ru

Компания Apple расширит количество услуг, которые пользователи iPhone смогут получать через спутники. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Apple расширит функцию спутниковой связи
Фото: ТАССТАСС

Журналисты медиа обратили внимание, что 13 декабря Apple получила патент на технологию передачи данных через спутники. Выдача патентного документа совпала с датой запуска опции Emergency SOS за пределами США, которая позволяет контактировать с экстренными службами посредством SMS при отсутствии сотовой связи.

В описании изобретения говорится, что через спутники можно будет наладить передачу не только текста, но и голосовых данных и видео. Также описывается возможность наладить через спутниковую связь интернет-соединение.

По словам авторов издания, у Apple могут быть серьезные планы относительно более широкого использования спутниковой связи — не только для связи оказавшихся в чрезвычайной ситуации пользователей iPhone. Журналисты напомнили, что в ноябре Apple заявила, что инвестировала в развитие спутниковой связи 450 миллионов долларов.

В сентябре глава SpaceX Илон Маск признался, что его корпорация вела переговоры с Apple относительно запуска спутниковой связи на смартфонах.

«Команда iPhone явно суперумна», — похвалил компанию ТимаТима Кука Маск.

Наука и техника,Илон Маск,Тим Кук,SpaceX,Apple,
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