Apple расширит функцию спутниковой связи

Компания Apple расширит количество услуг, которые пользователи iPhone смогут получать через спутники. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Фото: ТАСС ТАСС

Журналисты медиа обратили внимание, что 13 декабря Apple получила патент на технологию передачи данных через спутники. Выдача патентного документа совпала с датой запуска опции Emergency SOS за пределами США, которая позволяет контактировать с экстренными службами посредством SMS при отсутствии сотовой связи.

В описании изобретения говорится, что через спутники можно будет наладить передачу не только текста, но и голосовых данных и видео. Также описывается возможность наладить через спутниковую связь интернет-соединение.

По словам авторов издания, у Apple могут быть серьезные планы относительно более широкого использования спутниковой связи — не только для связи оказавшихся в чрезвычайной ситуации пользователей iPhone. Журналисты напомнили, что в ноябре Apple заявила, что инвестировала в развитие спутниковой связи 450 миллионов долларов.

В сентябре глава SpaceX Илон Маск признался, что его корпорация вела переговоры с Apple относительно запуска спутниковой связи на смартфонах.