В России объяснили невозможность работы Starlink и OneWeb

Гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец» (контролирует компанию-оператора «Сфера») Павел Черенков заявил ТАСС, что Starlink и OneWeb претендуют на те же частоты, что и российская спутниковая система «Скиф».

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Он отметил, что их заявка поступила в Международный союз электросвязи в числе первых, а от Starlink и OneWeb уже получили позже.

Заявка на диапазон, необходимый для работы «Скифа», была подана одной из российских компаний, с которой «Сфера» заключила соглашение о сотрудничестве.

Черенков уточнил, что Starlink и OneWeb выходили с предложением скоординировать частоты, но этот запрос был отвергнут.

«То есть фактически мы не разрешаем им использовать их спутниковые системы на территории России», — отметил он.

Первый аппарат «Скиф-Д» по программе «Сфера» был запущен в октябре на ракете-носителе «Союз-2.1б» вместе с тремя аппаратами «Гонец-М».

Группировка «Скиф» будет предназначена для широкополосного доступа в интернет.