В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
9 минут назад

Елка без шампанского: как космонавты отмечают Новый год на орбите

Мария Иванова

Новогодние праздники — обычное дело на МКС. Можно даже сказать традиционное: впервые Новый год на орбите встретили Георгий Гречко и Юрий Романенко еще в 1978 году, во время работы на станции «Салют-6». А прошлогоднее празднование оказалось самым массовым в истории — тогда новогоднюю ночь застали сразу 10 человек (семеро на МКС, трое на китайской станции «Тяньгун»).

Елка без шампанского: как космонавты отмечают Новый год на орбите
Фото: WikipediaWikipedia

Российские космонавты точно так же, как и простые земляне, смотрят фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», и украшают интерьер Международной космической станции наряженной искусственной елкой, закрепленной на одной из стен модуля.

Летчик-космонавт Александр Лазуткин в интервью «Ленте» поделился интересными подробностями празднования Нового года в невесомости. Например, праздник обязательно сопровождается торжественным обедом и ужином, но без шампанского: на МКС алкогольные напитки находятся под строгим запретом. Поставщики питания для космонавтов обычно заранее отправляют экипажу специальные праздничные наборы. Кроме того, т.к. на МКС часто встречаются команды из разных стран, космонавты регулярно обмениваются вкусными подарками.

Другой интересный аспект Нового года на орбите заключается в том, что его можно встретить 16 раз, пока станция пересекает часовые пояса. Но, по словам Лазуткина, экипажи обычно ограничиваются тремя-четырьмя, и не забывают позвонить родным на Землю, чтобы поздравить их. Но, в целом, 31 декабря в космосе мало чем отличается от 31 декабря на планете — все работы на станции должны проводиться строго по графику, и их нельзя откладывать даже в честь празднества.

Наука и техника,Александр Лазуткин,Георгий Гречко,Юрий Романенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители