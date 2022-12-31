Елка без шампанского: как космонавты отмечают Новый год на орбите

Новогодние праздники — обычное дело на МКС. Можно даже сказать традиционное: впервые Новый год на орбите встретили Георгий Гречко и Юрий Романенко еще в 1978 году, во время работы на станции «Салют-6». А прошлогоднее празднование оказалось самым массовым в истории — тогда новогоднюю ночь застали сразу 10 человек (семеро на МКС, трое на китайской станции «Тяньгун»).

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Российские космонавты точно так же, как и простые земляне, смотрят фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», и украшают интерьер Международной космической станции наряженной искусственной елкой, закрепленной на одной из стен модуля.

Летчик-космонавт Александр Лазуткин в интервью «Ленте» поделился интересными подробностями празднования Нового года в невесомости. Например, праздник обязательно сопровождается торжественным обедом и ужином, но без шампанского: на МКС алкогольные напитки находятся под строгим запретом. Поставщики питания для космонавтов обычно заранее отправляют экипажу специальные праздничные наборы. Кроме того, т.к. на МКС часто встречаются команды из разных стран, космонавты регулярно обмениваются вкусными подарками.