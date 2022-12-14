Караоке в Apple Music и поддержка внешних экранов: главные фишки iOS 16.2

Сегодня, спустя более месяца тестирования, состоялся релиз свежего обновления 16.2 для iOS — и оно принесло с собой много крупных и незначительных нововведений. Портал MacRumors рассказал о главных фишках iOS 16.2.

Фото: Apple Apple

Приложение Freeform

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С релизом iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 пользователи получат доступ к кроссплатформенному приложению Freeform: оно предназначено для коллективного ведения заметок, рисования, сохранения ссылок и многого другого. Над одним документом в Freeform может работать несколько человек, и обновления файлы синхронизируются в реальном времени.

Apple Music Sing

Подписчики Apple Music получат функцию Sing, которая показывает текст песен на экране при воспроизведении музыки на iPhone, iPad или Apple TV. Она также способна менять громкость голоса вокалиста, фоновые настройки и двойные субтитры для песен, где вокальные партии исполнены несколькими людьми. Сейчас Sing активна в более чем 50 плейлистах от Apple.

Продвинутая защита данных

Обновление 16.2 также расширило функционал сквозного шифрования на дополнительные категории данных в iCloud. При включении продвинутая защита данных может зашифровать резервные копии системы, сообщений, содержимого облачного диска, фотографий, закладок браузера Safari и многого другого. Шифрование не распространяется на электронную почту, список контактов и календарь.

Поддержка внешнего экрана в Stage Manager

Приложение Stage Manager на моделях iPad M1 и M2 вновь поддерживает подключение внешних экранов: ранее Apple временно отключила эту функцию, чтобы доработать ее для iPad Pro. При подключенном экране Stage Manager поддерживает мультитаскинг между восемью приложениями вместо четырех.

Новая архитектура приложения «Дом»

Совместно с системой HomePod 16.2, новые версии iOS поддерживают обновленную архитектуру приложения «Дом», которая появилась после перехода на стандарт умных домов Matter. По словам Apple, обновленный «Дом» будет работать быстрее и надежнее в хозяйствах, где подключено много умных аксессуаров — но только если подключаемые устройства работают на новейшей версии iOS и HomePod.

Отключение обоев и уведомлений в Always On Display

На iOS 16.2 появится возможность отключать фоновые изображения и уведомления, когда функция Always On Display включена. При помощи этой функции вы можете сделать домашний экран проще — он будет показывать только время и выбранные виджеты.

AirDrop только для контактов

AirDrop по умолчанию перейдет в режим передачи файлов только для контактов — раньше функция работала в режиме для всех. Вы можете в любой момент изменить настройку, но через десять минут она вновь вернется в состояние по умолчанию.

Новые виджеты на экране блокировки

В iOS 16.2 на экране бловкировки станут доступны два новых виджета. Первый отслеживает информацию о сне, собранную через синхронизированные часы Apple Watch: от времени до качества сна. Второй же напоминает о своевременном приеме лекарств и подсказывает, например, необходимое количество таблеток.

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