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9 минут назад

Художники с сайта ArtStation провели акцию протеста против рисующих нейросетей

Газета.Ru

Пользователи сайта для размещения портфолио художников и графических дизайнеров ArtStation провели акцию протеста против нейросетей, генерирующих изображения. Об этом сообщает издание Kotaku. Художники, использующие ArtStation в качестве хостинга своих работ, оказались недовольны тем, что платформа разрешает загружать на сайт иллюстрации, сгенерированные нейросетями вроде Dall-E и Stable Diffusion.

Художники устроили бойкот рисующему искусственному интеллекту
Фото: газета.ругазета.ру

В знак протеста представители мира искусства начали массово загружать на сайт картинку, на которой изображена перечеркнутая аббревиатура AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект). Таким образом, перейдя на сайт ArtStation, посетитель среди недавно опубликованных работ обнаружит только знак протеста.

Компания Epic Games, владеющая сервисом ArtStation, в комментарии изданию Kotaku сообщила, что не собирается запрещать загрузку картинок, созданных нейросетями. Вместе с тем организация призвала пользователей сайта не жульничать и не выдавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом за свои работы.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что американская IT-компания Adobe разрешила загружать в свой платный фотобанк изображения, созданные Dall-E и Stable Diffusion.

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