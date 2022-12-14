Художники устроили бойкот рисующему искусственному интеллекту

Пользователи сайта для размещения портфолио художников и графических дизайнеров ArtStation провели акцию протеста против нейросетей, генерирующих изображения. Об этом сообщает издание Kotaku. Художники, использующие ArtStation в качестве хостинга своих работ, оказались недовольны тем, что платформа разрешает загружать на сайт иллюстрации, сгенерированные нейросетями вроде Dall-E и Stable Diffusion.

Фото: газета.ру газета.ру

В знак протеста представители мира искусства начали массово загружать на сайт картинку, на которой изображена перечеркнутая аббревиатура AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект). Таким образом, перейдя на сайт ArtStation, посетитель среди недавно опубликованных работ обнаружит только знак протеста.

Компания Epic Games, владеющая сервисом ArtStation, в комментарии изданию Kotaku сообщила, что не собирается запрещать загрузку картинок, созданных нейросетями. Вместе с тем организация призвала пользователей сайта не жульничать и не выдавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом за свои работы.