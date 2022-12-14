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29 минут назад

Ученые создали нанопокрытие, которое устранит запотевание очков

Газета.Ru

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали нанопокрытие, которое нагревает стекло. Это позволяет эффективно бороться с запотеванием стекол в очках. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Ученые придумали, как сделать незапотевающие очки
Фото: Газета.руГазета.ру

Нанопокрытие состоит из слоя золота толщиной 10 нм (примерно в 10 тыс. раз тоньше человеческого волоса), размещенного между двумя слоями оксида титана. Материал поглощает инфракрасное излучение и нагревает стекло на 8°C. В отличие от других покрытий, которые просто распределяют воду с помощью гидрофильных молекул, золото не дает конденсату образовываться на стекле вообще.

Разработка может снизить запотевание не только очков, но и лобовых стекол автомобилей. Ее будущие реализации также могут пригодиться для зеркал, окон и многих других прозрачных поверхностей, которым нужно поддерживать тепло.

Исследователи уже подали заявку на патент.

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