Бывший глава Twitter извинился за блокировки пользователей

Бывший глава Twitter и один из основателей компании Джек Дорси извинился перед пользователям за то, что привел платформу к постоянным блокировкам за неправильные действия. Об этом сообщает Business Insider.

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«Twitter, когда я его возглавлял, и сегодняшний Twitter не соответствуют ни одному из моих личных принципов соцсетей. И это только моя вина. В то время мы поступали правильно для бизнеса публичной компании, но неправильно для интернета и общества», — отметил он.

Дорси прямо не упоминает Илона Маска, нового руководителя Twitter, однако, по мнению издания, предприниматель таким образом отреагировал на критику системы модерации, которая работала внутри соцсети последние годы до покупки компании миллиардером.

Экс-гендиректор Twitter указал, что первоначально был намерен следовать трем принципам: соцсети должны быть устойчивыми к корпоративному и государственному контролю, только автор публикации может удалять созданный им контент, модерация лучше всего реализуется с помощью алгоритмического выбора.

Предприниматель констатировал, что перестал пытаться добиваться соблюдения этих принципов в Twitter в 2020 году, когда среди акционеров компании появился влиятельный активист, которого Дорси не называет прямо.

В Business Insider отмечают, что в том году хедж-фонд Elliott Management, известный как один из крупнейших акционеров-активистов в мире, приобрел долю в Twitter на $1 млрд. Утверждалось, что фонд призывал уволить Дорси с поста гендиректора.