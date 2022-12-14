"Астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Майкл Хопкинс помещали одну каплю желаемого размера в центр выбранной поверхности. Эта капля находилась рядом с предварительно просверленным отверстием, — рассказывают ученые. - Затем астронавт впрыскивал воду через отверстие, образуя соседнюю каплю. Впрыскивание продолжалось до тех пор, пока две капли не соприкоснутся и сольются".