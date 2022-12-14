Ученые проанализировали, как происходит слияние капель воды в условиях космической микрогравитации. Видео опубликовал Американский институт физики.
Эксперимент проводился на Международной космической станции. Обычно каплями воды называют порции жидкости диаметром пару миллиметров, при превышении этого объема капля теряет свою форму, задаваемую поверхностным натяжением. Однако в космосе силы гравитации практически нет, и потому капли могут быть гораздо больше.
"Астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Майкл Хопкинс помещали одну каплю желаемого размера в центр выбранной поверхности. Эта капля находилась рядом с предварительно просверленным отверстием, — рассказывают ученые. - Затем астронавт впрыскивал воду через отверстие, образуя соседнюю каплю. Впрыскивание продолжалось до тех пор, пока две капли не соприкоснутся и сольются".
Эксперименты были направлены на проверку модели Дэвиса-Хокинга, простого математического способа имитации капель. Если капля воды находится на поверхности, часть ее касается воздуха и создает границу раздела сред, а часть, соприкасающаяся с поверхностью, образует линию контакта. Модель Дэвиса-Хокинга описывает уравнение для контактной линии.
Экспериментальные результаты подтвердили и расширили пространство параметров модели Дэвиса-Хокинга.