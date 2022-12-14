Совфед ратифицировал соглашения с ОАЭ о сотрудничестве в сфере космоса

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Документ был подписан в Дубае 26 октября 2021 года. Соглашение позволит реализовывать совместные проекты, в том числе установить в ОАЭ станции ГЛОНАСС в рамках подпрограммы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" государственной программы "Космическая деятельность России".

Как отмечается в сопроводительных документах, после вступления соглашения в силу стороны также смогут приступить к реализации совместного с Казахстаном трехстороннего проекта по модернизации стартового комплекса площадки космодрома Байконур и других объектов наземной космической инфраструктуры космодрома для осуществления пусков ракет-носителей семейства "Союз-2".

"Сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в области космической деятельности позволит: в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке космических услуг продвигать соответствующие услуги, обладающие необходимой конкурентоспособностью; обеспечить отечественным организациям ракетно-космической промышленности дополнительную загрузку производственных мощностей и повысить занятость их работников", - говорится в пояснительной записке.

Финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств, предусмотренных соглашением, будет осуществляться через Роскосмос и Космическое агентство ОАЭ. Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность.