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43 минуты назад

«Роскосмос» показал «Ангару» в Иране

Lenta.ru

«Роскосмос» на международной выставке Iran Air Show 2022, которая с 13 по 16 декабря проходит на иранском острове Киш, показал макеты ракет «Ангара-1.2» и «Ангара-А3». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации.

«Роскосмос» показал «Ангару» в Иране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении «Роскосмоса» подчеркивается, что данные носители «создаются на основе унифицированного ряда ракет легкого и тяжелого классов и будут способны выводить практически весь спектр полезных нагрузок в широком диапазоне высот и наклонений орбит».

Отмечается, что в настоящее время эти ракеты проходят летные испытания.

О том, что «Роскосмос» примет участие в выставке Iran Air Show 2022, госкорпорация сообщала в декабре.

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что страна намерена совместно с Россией построить еще три спутника, аналогичных аппарату «Хайям», который в том же месяце был запущен с Байконура.

Наука и техника,Роскосмос,
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