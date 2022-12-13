Марсоход NASA впервые записал звуки марсианского песчаного вихря

«Проведенные нами наблюдения помогли измерить, как меняется давление и звуковое окружение на периферии в центре этого вихря. Оказалось, что ветер внутри него движется очень быстро, около 40 километров в час, что соответствует тому, с какой скоростью вращаются "пылевые дьяволы" на Земле», — заявил профессор университета Пардью Роджер Винс.