В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
18 минут назад

Марсоход NASA впервые записал звуки марсианского песчаного вихря

Елена Прошина

Ученые NASA получили первые фотографии и звуки марсианского «пылевого дьявола» с марсохода Perseverance. Об этом сообщает пресс-служба Университета Пардью, передает ТАСС.

Марсоход NASA впервые записал звуки марсианского песчаного вихря
Фото: NASANASA

Отмечается, что песчаный вихрь, который смог записать марсоход, оказался похожим по размерам и свойствам на его земные аналоги из пустынь Нового Света.

«Проведенные нами наблюдения помогли измерить, как меняется давление и звуковое окружение на периферии в центре этого вихря. Оказалось, что ветер внутри него движется очень быстро, около 40 километров в час, что соответствует тому, с какой скоростью вращаются "пылевые дьяволы" на Земле», — заявил профессор университета Пардью Роджер Винс.

По его словам, Perseverance сделал снимки и записал звуки «пылевого дьявола» с помощью камер, бортового микрофона и метеорологического инструмента MEDA. В результате исследования полученных данных с марсохода ученые пришли к выводу, что вихрь обладал диаметром примерно 25 метров и высотой около 120 метров.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители