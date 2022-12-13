Марсоход NASA впервые записал звуки марсианского песчаного вихря

Ученые NASA получили первые фотографии и звуки марсианского «пылевого дьявола» с марсохода Perseverance. Об этом сообщает пресс-служба Университета Пардью, передает ТАСС.
Отмечается, что песчаный вихрь, который смог записать марсоход, оказался похожим по размерам и свойствам на его земные аналоги из пустынь Нового Света.
«Проведенные нами наблюдения помогли измерить, как меняется давление и звуковое окружение на периферии в центре этого вихря. Оказалось, что ветер внутри него движется очень быстро, около 40 километров в час, что соответствует тому, с какой скоростью вращаются "пылевые дьяволы" на Земле», — заявил профессор университета Пардью Роджер Винс.
По его словам, Perseverance сделал снимки и записал звуки «пылевого дьявола» с помощью камер, бортового микрофона и метеорологического инструмента MEDA. В результате исследования полученных данных с марсохода ученые пришли к выводу, что вихрь обладал диаметром примерно 25 метров и высотой около 120 метров.