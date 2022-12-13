К Земле летит «рождественский» астероид

Астрономы обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, рассказали специалисты Европейского космического агентства в своем Twitter. Об этом пишет РИА «Новости»

Фото: NASA NASA

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», - пояснили в агентстве.

Отмечается, что небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние в 680 000 километров. Соответственно, астероид не представляет для человечества опасности ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

Светящаяся точка на ночном небе в свете приближающихся рождественских праздников навевает воспоминания о Вифлеемской звезде. Европейское космическое агентство (ЕКА) предположительно именно по этой причине назвало этот небесный объект «рождественским астероидом».