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38 минут назад

К Земле летит «рождественский» астероид

Илья Родин

Астрономы обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, рассказали специалисты Европейского космического агентства в своем Twitter. Об этом пишет РИА «Новости»

К Земле летит «рождественский» астероид
Фото: NASANASA

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», - пояснили в агентстве.

Отмечается, что небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние в 680 000 километров. Соответственно, астероид не представляет для человечества опасности ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

Светящаяся точка на ночном небе в свете приближающихся рождественских праздников навевает воспоминания о Вифлеемской звезде. Европейское космическое агентство (ЕКА) предположительно именно по этой причине назвало этот небесный объект «рождественским астероидом».

Учёные открыли крупнейший за последние восемь лет потенциально опасный астероид

Напомним, что ранее международная команда астрономов обнаружила в рамках три околоземных астероида.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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