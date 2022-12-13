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16 минут назад

Илона Маска бурно освистали на шоу американского комика

Илья Родин

Предприниматель Илон Маск, владелец соцсети Twitter, был бурно освистан зрителями на шоу популярного американского комика Дэйва Шаппелла. Об этом пишет портал Gizmodo.

Илона Маска бурно освистали на шоу американского комика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что мероприятие проходило в воскресенье, 11 декабря на стадионе Chase Center в Сан-Франциско. Инцидент произошел после того, как комик пригласил Маска выйти из зрительного зала на сцену во время выступления.

«Дамы и господа, давайте пошумим для самого богатого человека в мире», - предложил Шаппел.

Зрители охотно отреагировали на его слова и разразились аплодисментами. Многие, впрочем, не особо обрадовались появлению Маска и предпочли его освистать.

Такое поведение людей не удивило комика. Он предположил, что в зале находятся бывшие сотрудники Twitter, которых бизнесмен уволил после того, как приобрел права на соцсеть.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 ноября Маск уволил 2750 сотрудников из 7000, которые работали в компании до смены владельца.

Наука и техника,Илон Маск,
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