Илона Маска бурно освистали на шоу американского комика

Предприниматель Илон Маск, владелец соцсети Twitter, был бурно освистан зрителями на шоу популярного американского комика Дэйва Шаппелла. Об этом пишет портал Gizmodo.

Отмечается, что мероприятие проходило в воскресенье, 11 декабря на стадионе Chase Center в Сан-Франциско. Инцидент произошел после того, как комик пригласил Маска выйти из зрительного зала на сцену во время выступления.

«Дамы и господа, давайте пошумим для самого богатого человека в мире», - предложил Шаппел.

Зрители охотно отреагировали на его слова и разразились аплодисментами. Многие, впрочем, не особо обрадовались появлению Маска и предпочли его освистать.

Такое поведение людей не удивило комика. Он предположил, что в зале находятся бывшие сотрудники Twitter, которых бизнесмен уволил после того, как приобрел права на соцсеть.