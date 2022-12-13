Постпред России в Вене требует прекратить его теневой бан в Twitter

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал предпринимателя и миллиардера Илона Маска снять теневой бан с его аккаунта в Twitter. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается моего аккаунта, то он по-прежнему находится под теневым баном. Как долго это будет продолжаться?», – спросил Ульянов в социальной сети, отметив в тексте Илона Маска.

Отметим, что теневой бан в Twitter означает, что контента заблокированного пользователя получает ограничение видимости для других аккаунтов. На время действия бана посты заблокированного аккаунта исчезают из результатов выдачи по запросам и тегам, а также могут не отображаться в ленте у подписчиков.