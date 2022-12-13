В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
15 минут назад

Постпред России в Вене требует прекратить его теневой бан в Twitter

Елена Прошина

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал предпринимателя и миллиардера Илона Маска снять теневой бан с его аккаунта в Twitter. Об этом сообщает ТАСС.

Постпред России в Вене требует прекратить его теневой бан в Twitter
Фото: Посольство России в АвстрииПосольство России в Австрии

«Что касается моего аккаунта, то он по-прежнему находится под теневым баном. Как долго это будет продолжаться?», – спросил Ульянов в социальной сети, отметив в тексте Илона Маска.

Отметим, что теневой бан в Twitter означает, что контента заблокированного пользователя получает ограничение видимости для других аккаунтов. На время действия бана посты заблокированного аккаунта исчезают из результатов выдачи по запросам и тегам, а также могут не отображаться в ленте у подписчиков.

Ранее в РКН заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter на территории России.

Наука и техника,Михаил Ульянов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители