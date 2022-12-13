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35 минут назад

Роскосмос сообщил о прибытии на Байконур кораблей "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24"

ТАСС

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" и транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24" доставлены на Байконур. Об этом во вторник сообщил Telegram-канал Роскосмоса.

На Байконур прибыли корабли "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Корабли "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24" прибыли на Байконур. Сегодня утром состоялась выгрузка и установка кораблей на рабочие места для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации", - говорится в сообщении.

В ближайшее время специалисты Роскосмоса осмотрят корабли и проверят механизмы раскрытия панелей солнечных батарей. Затем "Союз" и "Прогресс" переведут в режим хранения до начала подготовки к запускам.

Запуск кораблей запланирован на 2023 год.

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