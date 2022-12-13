На Байконур прибыли корабли "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24"

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" и транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24" доставлены на Байконур . Об этом во вторник сообщил Telegram-канал Роскосмоса .

"Корабли "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24" прибыли на Байконур. Сегодня утром состоялась выгрузка и установка кораблей на рабочие места для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации", - говорится в сообщении.

В ближайшее время специалисты Роскосмоса осмотрят корабли и проверят механизмы раскрытия панелей солнечных батарей. Затем "Союз" и "Прогресс" переведут в режим хранения до начала подготовки к запускам.