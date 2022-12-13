Ученые рассказали, как говорят попугаи

Ученые исследовали, как разные факторы влияют на обучение попугаев человеческим словам. Так, они выяснили, что в большинстве случаев пол и возраст птиц не влияют на величину их словарного запаса. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Попугаи — действительно уникальные птицы. Это одни из немногих живых существ, способных «разговаривать» как люди. Они могут запомнить до нескольких десятков различных слов. Естественно, попугаи просто копируют звуки, не осознавая их значения. Однако, интересно, что эти птицы могут использовать слова в определенных контекстах.

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Американские ученые провели опрос среди людей, содержащих попугаев в качестве питомцев. Они собрали данные о 887 птицах, среди которых было определено 33 рода и 73 вида. Обработав результаты, ученые выявили некоторые закономерности, определяющие способность попугаев запоминать разное количество слов. В первую очередь это зависит от вида. Так, какаду, амазоны и попугаи ара воспроизводят до 30 слов. А настоящие рекордсмены среди птиц — попугаи жако со словарным запасом в 60 слов. На настоящий момент это самое большое число среди известных видов. Интересно, что попугаи, живущие с людьми, постоянно учат новые слова, забывая при этом старые.

Также ранее ученые считали, что молодые особи способны запомнить большее количество слов, чем старые. Однако в этой статье исследователи доказали, что возраст не определяет широту исполняемого «репертуара». Как мы уже отметили выше, для каждого вида существует определенное число активно используемых слов. Ученые развеяли еще одно заблуждение о факторах, влияющих на обучение. В большинстве случаев они не обнаружили особой разницы между самками и самцами. Но некоторые исключения все же есть. Так, среди волнистых попугайчиков «разговаривают» только самцы.Интересна коммуникация попугаев и в дикой природе. Особи каждого вида общаются друг с другом на «своем» языке. Необходимо продолжать исследования в данной области, так как данных пока что не очень много.