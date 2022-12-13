В сервисе Google One VPN обнаружили 22 уязвимости

Уточняется, что критических уязвимостей не нашли: 3 были классифицированы как уязвимости средней серьёзности, 10 — как низкие, а ещё 9 описаны как информационные наблюдения. Сервис дополнительного обеспечения конфиденциальности One VPN от Google доступен пользователям из 20 стран с тарифами от 2 ТБ.

Исследование показало, что большинство уязвимостей были обнаружены в приложениях для операционных систем iOS и Windows. Как раз в последней специалисты нашли одну из основных проблем: было автоматически выставленное требование, чтобы десктопное решение для Windows выполнялось c правами администратора. С точки зрения безопасности — это небезопасный метод кодирования, который потенциально может привести к «атаке с повышением привилегий».