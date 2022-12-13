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24 минуты назад

В сервисе Google One VPN обнаружили 22 уязвимости

Ferra.ruиещё 1

Эксперты компании NCC Group провели исследование безопасности частной виртуальной сети Google One VPN и обнаружили 22 уязвимости.

В сервисе Google One VPN обнаружили 22 уязвимости
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уточняется, что критических уязвимостей не нашли: 3 были классифицированы как уязвимости средней серьёзности, 10 — как низкие, а ещё 9 описаны как информационные наблюдения. Сервис дополнительного обеспечения конфиденциальности One VPN от Google доступен пользователям из 20 стран с тарифами от 2 ТБ.

Исследование показало, что большинство уязвимостей были обнаружены в приложениях для операционных систем iOS и Windows. Как раз в последней специалисты нашли одну из основных проблем: было автоматически выставленное требование, чтобы десктопное решение для Windows выполнялось c правами администратора. С точки зрения безопасности — это небезопасный метод кодирования, который потенциально может привести к «атаке с повышением привилегий».

«Самое заметное открытие было связано с требованием, чтобы приложение Windows выполнялось с правами администратора. Хотя NCC Group не обнаружила никаких программных уязвимостей в этом приложении, потенциально небезопасные методы кодирования могут привести к атаке с повышением привилегий», — сказано в отчёте NCC Group.

Отмечается, что Google исправила все проблемы и при повторном тестировании безопасности указанные уязвимости не обнаружили.

Наука и техника,Google,
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