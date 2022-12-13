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54 минуты назад

ОАЭ готовы поставить шлюзовые модули на окололунную станцию NASA

ТАСС

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) способны поставлять шлюзовые модули для находящейся на проектной стадии окололунной станции Gateway. Уже начались переговоры на этот счет с компанией Boeing, сообщила во вторник эмиратская газета The National.

ОАЭ готовы поставить шлюзовые модули на окололунную станцию NASA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы ведем активные переговоры о поставках шлюзовых модулей для Gateway в рамках программы Artemis, что было бы прекрасной новостью", - сказал вице-президент Boeing Джон Малхолланд в интервью газете.

Весной 2019 года США официально объявили о запуске лунной программы Artemis, целью которой является высадка астронавтов на Луну и создание окололунной пилотируемой станции. Одним из аспектов программы является создание космической станции Gateway. Gateway планируется использовать в качестве платформы для обеспечения работ на поверхности Луны, а также как отправную точку для миссий по изучению дальнего космоса.

Программа Artemis открыта для международного участия. ОАЭ стали одной из первых стран, подписавших 13 октября 2020 года двусторонний договор о сотрудничестве с NASA в рамках этого проекта.

Наука и техника,Boeing,NASA,
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