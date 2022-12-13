Twitter «передал власть» над Нигерией чиновникам Норвегии

«Дорогая поддержка Twitter, несмотря на то, что мы наслаждаемся нашими прекрасными двусторонними отношениями и близостью к Нигерии в алфавитном порядке, мы были бы очень признательны, если бы вы отметили нас как Норвегию», - сказано в сообщении МИД.