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13 минут назад

Twitter «передал власть» над Нигерией чиновникам Норвегии

Мария Иванова

В Twitter в описании официальных аккаунтов правительства Норвегии появились отметки «правительственные организации Нигерии». Норвежский МИД попросил техподдержку соцсети поправить информацию.

Twitter «передал власть» над Нигерией чиновникам Норвегии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К властям Нигерии Twitter отнес министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре.

«Дорогая поддержка Twitter, несмотря на то, что мы наслаждаемся нашими прекрасными двусторонними отношениями и близостью к Нигерии в алфавитном порядке, мы были бы очень признательны, если бы вы отметили нас как Норвегию», - сказано в сообщении МИД.

В последние годы в Twitter начали маркировать аккаунты СМИ и политиков (к примеру, «Государственное издание, Россия» или «должностное лицо, Россия»).

Соцсети

В конце октября 2020 года владельцем Twitter стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

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