Twitter «передал власть» над Нигерией чиновникам Норвегии

В Twitter в описании официальных аккаунтов правительства Норвегии появились отметки «правительственные организации Нигерии». Норвежский МИД попросил техподдержку соцсети поправить информацию.
К властям Нигерии Twitter отнес министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре.
«Дорогая поддержка Twitter, несмотря на то, что мы наслаждаемся нашими прекрасными двусторонними отношениями и близостью к Нигерии в алфавитном порядке, мы были бы очень признательны, если бы вы отметили нас как Норвегию», - сказано в сообщении МИД.
В последние годы в Twitter начали маркировать аккаунты СМИ и политиков (к примеру, «Государственное издание, Россия» или «должностное лицо, Россия»).