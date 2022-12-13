В Роскомнадзоре ответили на идею разблокировать Twitter в РФ

В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) заявили об отсутствии оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет», — сказано в сообщении ведомства.

В РКН также указали, что запрос на разблокировку данной соцсети к ним не поступал.

13 декабря сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил снять в России блокировку с Twitter.

Сам парламентарий заявил, что снять ограничения с доступа к Twitter власти РФ могут уже к концу 2023 года.

Доступ к Twitter в России был заблокирован 4 марта 2022 года. Причиной ограничения стало распространение недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине.