В Роскомнадзоре ответили на идею разблокировать Twitter в РФ

В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) заявили об отсутствии оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет», — сказано в сообщении ведомства.
В РКН также указали, что запрос на разблокировку данной соцсети к ним не поступал.
13 декабря сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил снять в России блокировку с Twitter.
Сам парламентарий заявил, что снять ограничения с доступа к Twitter власти РФ могут уже к концу 2023 года.
Доступ к Twitter в России был заблокирован 4 марта 2022 года. Причиной ограничения стало распространение недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине.
До этого Роскомнадзор также требовал от администрации соцсети удалить материалы с детской порнографией, пронаркотическим контентом и контентом суицидального характера. За неисполнение этого требования в 2021 году регулятор замедлил доступ к Twitter в России.