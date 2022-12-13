В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
10 минут назад

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter в России

Газета.Ruиещё 4

В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) заявили об отсутствии оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Роскомнадзоре ответили на идею разблокировать Twitter в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет», — сказано в сообщении ведомства.

В РКН также указали, что запрос на разблокировку данной соцсети к ним не поступал.

13 декабря сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил снять в России блокировку с Twitter.

Сам парламентарий заявил, что снять ограничения с доступа к Twitter власти РФ могут уже к концу 2023 года.

Доступ к Twitter в России был заблокирован 4 марта 2022 года. Причиной ограничения стало распространение недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине.

До этого Роскомнадзор также требовал от администрации соцсети удалить материалы с детской порнографией, пронаркотическим контентом и контентом суицидального характера. За неисполнение этого требования в 2021 году регулятор замедлил доступ к Twitter в России.

Наука и техника,Антон Ткачев,Роскомнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители