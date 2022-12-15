Новый глава компании Twitter Илон Маск извинился перед Норвегией после того, как соцсеть ошибочно пометила аккаунты министерства иностранных дел и премьер-министра страны как принадлежащие Нигерии. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Аккаунт МИД Норвегии сообщил об ошибке миллиардеру внутри соцсети.

«Мы были бы признательны, если бы вы называли нас Норвегией», — написал представитель ведомства.

Позже Маск ответил на просьбу.

«Прошу прощения!» — добавил бизнесмен.

К моменту публикации миллиардера учетные записи были правильно помечены как норвежские.

Подобные пометки используются в Twitter, чтобы пользователи могли отличить официальные аккаунты государств от потенциальных фейков.