Новый глава компании Twitter Илон Маск извинился перед Норвегией после того, как соцсеть ошибочно пометила аккаунты министерства иностранных дел и премьер-министра страны как принадлежащие Нигерии. Об этом сообщает Daily Mail.
Аккаунт МИД Норвегии сообщил об ошибке миллиардеру внутри соцсети.
«Мы были бы признательны, если бы вы называли нас Норвегией», — написал представитель ведомства.
Позже Маск ответил на просьбу.
«Прошу прощения!» — добавил бизнесмен.
К моменту публикации миллиардера учетные записи были правильно помечены как норвежские.
Подобные пометки используются в Twitter, чтобы пользователи могли отличить официальные аккаунты государств от потенциальных фейков.
Инцидент произошел 13 декабря. Министерство иностранных дел Норвегии попросило техподдержку Twitter исправить ошибку. Похожая ошибка была также замечена у аккаунтов премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.