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1 час назад

Илон Маск извинился за «превращение» Норвегии в Нигерию

Газета.Ruиещё 3

Новый глава компании Twitter Илон Маск извинился перед Норвегией после того, как соцсеть ошибочно пометила аккаунты министерства иностранных дел и премьер-министра страны как принадлежащие Нигерии. Об этом сообщает Daily Mail.

Маск извинился перед Норвегией
Фото: Газета.ruГазета.ru

Аккаунт МИД Норвегии сообщил об ошибке миллиардеру внутри соцсети.

«Мы были бы признательны, если бы вы называли нас Норвегией», — написал представитель ведомства.

Позже Маск ответил на просьбу.

«Прошу прощения!» — добавил бизнесмен.

К моменту публикации миллиардера учетные записи были правильно помечены как норвежские.

Twitter «передал власть» над Нигерией чиновникам Норвегии

Подобные пометки используются в Twitter, чтобы пользователи могли отличить официальные аккаунты государств от потенциальных фейков.

Инцидент произошел 13 декабря. Министерство иностранных дел Норвегии попросило техподдержку Twitter исправить ошибку. Похожая ошибка была также замечена у аккаунтов премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

Наука и техника,Илон Маск,
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