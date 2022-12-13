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44 минуты назад

В России успешно испытали плазменный двигатель

Елена Прошина

Российский плазменный двигатель прошел цикл доводочных испытаний. Однако под него пока нет аппарата, сообщил директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков. Об этом пишет iXBT.com.

В России успешно испытали плазменный двигатель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По СПД-230 мы завершили разработку для госкорпорации "Роскосмос" и весь цикл доводочных испытаний. Эта работа сделана на опережение, под двигатель пока нет аппарата», – сказал Абраменков.

Он также отметил, что корпорация будет предлагать двигатель в разные проекты, к примеру, для перелетов до Луны, решения задач довыведения на орбиту на СПД.

Однако проблема сейчас состоит в том, что российские миссии на Луну откладываются, а объем коммерческих заказов по выводу космических аппаратов снизился до минимума.

Напомним, ранее российские плазменные двигатели активно поставлялись за рубеж, однако из-за введенных антироссийских санкций это стало невозможно.

Стационарный плазменный двигатель представляет собой электростатический ракетный двигатель с ксеноном в качестве рабочего тела.

Наука и техника,Роскосмос,
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