Минцифры РФ и "Диалог Регионы" обсудили промежуточные итоги реализации закона о госпабликах

Минцифры РФ совместно с АНО «Диалог Регионы», компанией VK и руководством российских регионов обсудили промежуточные итоги реализации закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года.
Отметив, что на сегодня в России создано более 130 тыс. госпабликов, участники совещания обсудили задачи по развитию инфраструктуры госкоммуникаций на следующий год.
«В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
Как подчеркнул гендиректор VK Владимир Кириенко, соцсеть ВКонтакте, которую правительство определило как основную площадку для ведения госпабликов, предлагает разнообразные инструменты и форматы для того, чтобы контент в официальных сообществах был максимально полезен и интересен каждому.
Самые популярные инструменты, по его словам — это истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. В частности, эфиры глав регионов востребованы у пользователей и набирают сотни тысяч просмотров, уточнил Кириенко.
«Следующий шаг, над которым необходимо продолжить совместную работу — развитие разнообразных форматов и повышение качества контента. Для этих целей мы запустили бесплатные образовательные курсы для администраторов госпабликов от команды ВКонтакте», — добавил гендиректор VK.
Минцифры РФ представило рейтинг российских регионов по исполнению закона. В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
На региональном уровне ответственными за реализацию закона о госпабликах являются Центры управления регионом (ЦУР), подразделения АНО «Диалог Регионы». В 2022 году было проведено более трех тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ, рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
«В октябре «Диалог» проводил социологическое исследование: 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений. Не будет преувеличением сказать, что госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете. Цель 2023 года — улучшить качество контента», — заключил он.