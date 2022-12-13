Минцифры РФ и "Диалог Регионы" обсудили промежуточные итоги реализации закона о госпабликах

«В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.



Как подчеркнул гендиректор VK Владимир Кириенко, соцсеть ВКонтакте, которую правительство определило как основную площадку для ведения госпабликов, предлагает разнообразные инструменты и форматы для того, чтобы контент в официальных сообществах был максимально полезен и интересен каждому.



Самые популярные инструменты, по его словам — это истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. В частности, эфиры глав регионов востребованы у пользователей и набирают сотни тысяч просмотров, уточнил Кириенко.



«Следующий шаг, над которым необходимо продолжить совместную работу — развитие разнообразных форматов и повышение качества контента. Для этих целей мы запустили бесплатные образовательные курсы для администраторов госпабликов от команды ВКонтакте», — добавил гендиректор VK.