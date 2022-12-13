NASA запустило миссию «Лунный фонарик»

«Лунный фонарик» НАСА вышел на связь с диспетчерами миссии и подтвердил, что он исправен после запуска. Миссия стартовала в воскресенье, 11 декабря, с мыса Канаверал во Флориде. Спутник будет заниматься поисками поверхностного водяного льда в постоянно затененных кратерах на южном полюсе Луны.

Фото: AstroNews AstroNews

«Это был прекрасный запуск», - сказал Джон Бейкер, руководитель проекта «Лунный фонарик» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. – «Вся команда взволнована тем, что через несколько месяцев этот маленький космический корабль сделает что-то важное для науки».

Желающие могут проследить за путешествием космического аппарата. Цифровая версия «Лунного фонарика» дебютировала в недавно обновленном инструменте визуализации NASА Eyes on the Solar System. Система использует реальные данные о траектории полета миссии, так что можно узнать, где «Лунный фонарик» находится на данный момент.

Чтобы приблизиться к поверхности Луны, космический аппарат будет использовать почти прямолинейную гало-орбиту, разработанную для повышения энергоэффективности. «Лунный фонарик» будет находиться в 15 км над южным полюсом Луны в самой ближней точке и на расстоянии 70 000 километров в самой дальней точке.

«Лунный фонарик» будет использовать рефлектометр, оснащенный четырьмя лазерами, которые излучают ближний инфракрасный свет на длинах волн, которые легко поглощаются поверхностным водяным льдом. Если лазеры попадут на голую скалу или реголит, свет отразится обратно. Но если цель поглощает свет, это указывает на наличие водяного льда. Чем больше поглощение, тем больше может быть льда.